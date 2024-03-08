Все участники Кубка мира в Баку заряжены на победу

Все участники Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку заряжены на победу.

Об этом в пятницу сказала Trend гимнастка из Казахстана Амина Халимарден, передает Day.Az.

"Кубок мира в Баку - большой старт, поэтому немного волнительно, но в целом соревнования проходят очень комфортно. В первый день я выполнила опорный прыжок, сегодня - вольное упражнение и упражнение на бревне. Моя задача на Кубке мира - обкатать новую программу", - сказала гимнастка из Казахстана.

По словам Амины Халимарден, в Национальной арене гимнастики в Баку для спортсменов созданы очень хорошие условия.

"Арена гимнастики большая, красивая, выступать здесь комфортно. В этот визит погулять по городу пока не удалось, а вот в прошлый мой приезд сюда я и город посмотрела, и отведала блюда азербайджанской национальной кухни", - сказала спортсменка.

Гимнастка добавила, что на Кубке мира в Баку сильное соперничество, участники стараются набрать очки для завоевания лицензии на Олимпийские игры-2024.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!