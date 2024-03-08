В гимнастической арене в Баку созданы хорошие условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам участница Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Нина Дервал.

"Рада визиту в Баку, выступаю здесь впервые. Мне понравилась гимнастическая арена, она интересно спроектирована, оснащена всем, что необходимо спортсменам для подготовки. Замечательно, что тренировочный зал расположен рядом с соревновательным. Если говорить о моем выступлении во второй день соревнований, то я довольна результатом, нужно было выйти в финал, и это у меня получилось. На Кубках мира надо набирать очки, чтобы получить лицензию на Олимпийские игры", - отметила она.

На вопрос, о том, что юные гимнастки равняются на нее, Нина Дервал подчеркнула, что ей это очень приятно.

"Да, есть юные гимнастки, которые равняются на меня, как и я когда-то, ориентировалась на известных спортсменок. Это приятно", - добавила она.

По словам Олимпийской чемпионки, больше всего ей нравится представлять на соревнованиях вольные упражнения.

"В ходе тренировок больше внимания уделяю упражнению на бревне. А вот от вольных упражнений получаю особое удовольствие, ведь там можно использовать элементы танца", - подчеркнула она.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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