Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку

8 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошел второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Day.Az.

По итогам соревновательного дня определились финалисты в упражнениях на пяти снарядах. У представителей мужской спортивной гимнастики - в упражнения гимнастическом коне, перекладине, а также в опорном прыжке, у представительниц женской спортивной гимнастики - в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

В финал опорного прыжка вышли - Вай Хун Шек (Гонконг), Гарри Хепуорт (Великобритания), Назар Чепурный (Украина), Мухаммад Шарул Айми (Малайзия), Йоона Рейман (Финляндия), Аурэль Бенович (Хорватия), Вэй-Шэн Цзэн (Китайский Тайбэй) и Доминик Каннингем (Ирландия).

Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов в данной программе в финал не вышел, он с результатом 13.966 балла занял 16 место.

В финал упражнений на гимнастическом коне вышли - Чин Кай Ли (Китайский Тайбэй), Стивен Недорошик (США), Нариман Курбанов (Казахстан), Юй-Чан Шиао (Китайский Тайбэй), Ахмад Абу Аль Соуд (Иордания), Матвей Петров (Албания), Патрик Хупес (США) и Бенджамин Осбергер (Франция).

Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов и Расул Ахмедзаде в финал упражнений на гимнастическом коне не вышли. Тихонов с результатом 12.100 балла занял 37 место, а Ахмедзаде с результатом 10.066 балла - 50 позицию.

В финал упражнений на перекладине вышли - Артур Мариано (Бразилия), Илиас Георгиу (Кипр), Анхель Барахас (Колумбия), Чиа Хун Тан (Китайский Тайбэй), Жотэн Сяо (Китай), Карло Маккини (Италия), Ахмед Эльмарагхи (Египет) и Роберт Творогал (Литва).

В финал упражнений на перекладине азербайджанские гимнасты Иван Тихонов и Мансум Сафаров не вышли. Результат выступления Сафарова составил 12.333 балла, он занял 30 место в квалификации. Выступление Тихонова судьи оценили на 11.200 балла, спортсмен занял 39 место.

В финал упражнений на бревне вышли - Кайлия Немур (Алжир), Цинъин Чжан (Китай), Джулия Суарес (Бразилия), Нина Дервал (Бельгия), Элиза Иорио (Италия), Хуа-Тень Тинг (Китайский Тайбэй), Каоруко Такэдзава (Япония) и Андреза Элоиза Лима де Лима (Бразилия).

Азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова в финал упражнений на бревне не вышла, с результатом 11.600 балла она заняла 29 позицию.

В финал вольных упражнений вышли - Юйшань Оу (Китай), Риз Эспонда (США), Аико Сугихара (Япония), Кайлия Немур (Алжир), Шарлиз Мёрц (Австрия), Эмма Малабуйо (Филиппины), Хиллари Херон (Панама) и Лаура Касабуэна (Испания).

Назанин Теймурова в финал вольных упражнений не вышла, в квалификации она заняла 21 место с результатом 12.500.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.