9 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финальные соревнования в упражнениях на пяти снарядах. Определятся победители и призеры среди представителей мужской спортивной гимнастики в вольных упражнениях, упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, среди представительниц женской спортивной гимнастики - в упражнениях на разновысоких брусьях и в опорном прыжке.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 67 стран мира.

Кубок мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года. По итогам соревнований будет вручено десять комплектов наград. Также на соревнованиях гимнастам, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

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