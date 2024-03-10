Джейми Каррагер о чемпионской гонке в АПЛ

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер оценил чемпионскую гонку в текущем сезоне английской Премьер-лиги, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Иметь два клуба, борющихся за титул в конце сезона, - мечта Премьер-лиги. Три - это рай для тех, кто хочет представить английский футбол как самый конкурентоспособный и зрелищный в мире.

У нас редко бывает такая ситуация в Премьер-лиге, и ей стоит насладиться, поскольку все три клуба, надеюсь, останутся в борьбе до конца. Уважение тому, как управляются "Ливерпуль" и "Арсенал", - несмотря на все финансовые преимущества "Сити", их выигрыши титулов не стали ежегодным шествием", - написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

По итогам 27 туров АПЛ турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", набравший 63 очка. На одно очко от мерсисайдцев отстаёт "Манчестер Сити", на два - лондонский "Арсенал".

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