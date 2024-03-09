Cпортсменка из Болгарии завоевала "золото" в опорном прыжке на Кубке мира в Баку

Гимнастка Валентина Георгиева, представляющая Болгарию, с результатом 13.799 балла завоевала "золото" в опорном прыжке на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная награда у Чхан Оr Ан из Корейской Народно-Демократической Республики, ее результат составил 13.783 балла. "Бронзу" завоевала Карла Навас, представляющая Панаму, ее результат составил 13.733 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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