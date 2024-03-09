Кубок мира в Баку: представитель Украины завоевал "золото" в упражнении на параллельных брусьях

Гимнаст Илья Ковтун из Украины с результатом 14.900 балла завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" у представителя Китая Цзинъюаня Цзоу, его результат составил 14.900 балла. Бронзовую медаль завоевал Анхель Барахас из Колумбии, судьи оценили его выступление на 14.700 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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