В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

В субботу, 9 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Медали были вручены представителям мужской спортивной гимнастики - в вольных упражнениях, упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, представительницам женской спортивной гимнастики - в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

В вольных упражнениях на высшую ступень пьедестала почета поднялся Егор Шарамков (нейтральный статус), вторую позицию занял Кадзуки Минами (Япония), на третьем месте - Карлос Эдриэль Юло (Филиппины).

Награды вручили технический делегат Международной федерации гимнастики Эндрю Томбс, президент Федерации гимнастики Сербии Саша Величкович, президент Гимнастической ассоциации Филиппин Синтия-Каррион Нортон.

В опорном прыжке золотую медаль завоевала Валентина Георгиева (Болгария), серебряная награда у Чхан Ок Ан (Корейская Народно-Демократическая Республика), "бронзу" завоевала Карла Навас (Панама).

Награды вручили технический делегат Международной федерации гимнастики (FIG) Ким Дауделл, президент Федерации гимнастики Латвии Евгений Сапроненко, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Фархад Ахмедбейли.

В упражнении на параллельных брусьях первое место занял Илья Ковтун (Украина), на второй позиции расположился Цзинъюань Цзоу (Китай), третье место занял Анхель Барахас (Колумбия).

Награды вручили президент Технического комитета по мужской спортивной гимнастике FIG Артур Мицкевич, заведующая кафедрой гимнастики Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Мехман Алиев.

В упражнении на разновысоких брусьях золотую медаль завоевала Кайлия Немур (Алжир), "серебро" у Элизы Иорио (Италия), бронзовую награду завоевала Кейтлин Джонг (США).

Награды вручили президент Африканского гимнастического союза Эхаб Амин Эсави, спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Наталья Буланова, спортивный менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Эльмира Алиева.

В упражнении на кольцах первое место занял Хао Ю (Китай), на второй позиции Цзинъюань Цзоу (Китай), на третьем месте расположился Самир Айт Саид (Франция).

Награды вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, вице-президент Технического комитета FIG по женской спортивной гимнастике Нехад Зайед, судья международной категории по мужской спортивной гимнастике Рза Алиев.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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