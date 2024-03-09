В Азербайджане все улыбаются, это дарит хорошее настроение, а еще азербайджанцы - очень гостеприимный народ.

Об этом в субботу сказал Trend гимнаст из Франции Самир Айт Саид, завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на кольцах на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Национальная арена гимнастики, где проходят соревнования - это прекрасный, просторный спортивный комплекс. Все, кто трудится в организационном комитете соревнований, любят и знают свое дело. Все работают очень слаженно", - сказал он.

Спортсмен признался, что доволен достигнутым результатом на Кубке мира в Баку, так как несколько лет назад у него были проблемы со здоровьем.

"Доволен своим результатом, два года назад у меня была травма, я много и упорно тренировался, чтобы занимать призовые места. Несколько лет назад скончался мой отец, я обещал ему сделать все, что в моих силах, чтобы добиваться высоких результатов", - отметил спортсмен из Франции.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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