В Бразилии сообщили о самоубийстве футболиста Дани Алвеса

Бразильский журналист Пауло Альбукерке в соцсети X сообщил о самоубийстве бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии, самый титулованного футболиста мира Дани Алвеса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"До меня дошла информация, что Даниэль Алвес покончил с собой", - написал он в аккаунте, на который подписано 11,7 тысячи человек.

Официального подтверждения этих сведений не поступало, крупные бразильские СМИ не прокомментировали подобные сообщения. BBO Sports в соцсетях процитировал заявление Альбукерке.

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