Кубок мира FIG в Баку: гимнаст из Украины завоевал "золото" в опорном прыжке

Спортсмен Назар Чепурный, представляющий Украину, с результатом 14.900 балла завоевал золотую медаль в опорном прыжке на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте Вай Хун Шек из Гонконга, его результат составил 14.866 балла. Третью позицию с результатом 14.866 балла занял представитель Великобритании Гарри Хепуорт.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.