В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования 20-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Соревнования проводятся среди гимнастов в возрастных категориях "дети" (2014-2016 годов рождения), "пре-юниоры" (2012-2013 годов рождения), "юниоры" (2008-2011 годов рождения) и "взрослые" (2007 года рождения и старше). Победители соревнований определятся по сумме двух выступлений в квалификациях.

Фото: Заур Мустафаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!