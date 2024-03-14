https://news.day.az/sport/1644722.html Сын главы парламентской делегации Мексики болеет за "Карабах" - ФОТО
Сын главы парламентской делегации Мексики болеет за "Карабах" - ФОТО
Младший сын главы парламентской делегации Мексики Альберто Вилла Виллегаса болеет за "Карабах".
Как сообщает Day.Az, мексиканский депутат поделился публикацией на своей странице в Х, сопроводив пост фотографией сына в футболке агдамского клуба.
Представляем вашему вниманию фото:
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