Сын главы парламентской делегации Мексики болеет за "Карабах"

Младший сын главы парламентской делегации Мексики Альберто Вилла Виллегаса болеет за "Карабах".

Как сообщает Day.Az, мексиканский депутат поделился публикацией на своей странице в Х, сопроводив пост фотографией сына в футболке агдамского клуба. 

Представляем вашему вниманию фото:

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