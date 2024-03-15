Италия продемонстрировала основную форму, в которой команда сыграет на Евро-2024

Сборная Италии представила основной комплект формы на чемпионат Европы - 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, техническим спонсором "Скуадра адзурра" выступит известный немецкий экипировщик adidas.

"Италия зовёт. Наша новая футболка", - говорится в сообщении пресс-службы Итальянской федерации футбола.

Евро-2024 - 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Италии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Лучано Спаллетти будут противостоять команды Испании, Хорватии и Албании.

Отметим, что сборная Италии по футболу выигрывала чемпионат Европы дважды - в 1968 и 2021 годах. Летом 2021 года "Скуадра адзурра" переиграла в финале на лондонском "Уэмбли" сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

Ранее снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024 поделилась сборная Испании.

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