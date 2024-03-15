Федерация гимнастики Азербайджана возобновила проведение Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy"

В допандемийный период мы несколько раз проводили Международный турнир по спортивной гимнастике, в текущем году было принято решение о возобновлении этих соревнований.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" пройдет в течение трех дней. Турнир проходит как среди представителей мужской спортивной гимнастики, так и среди представительниц женской спортивной гимнастики. Если сравнивать с предыдущими соревнованиями, то вначале мы проводили турнир среди юниоров, а в этот раз в нем участвуют гимнасты в возрастных категориях "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые". Участники соревнуются как на отдельных снарядах, так и в многоборье и командном зачете", - отметила она.

Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что Азербайджан на этих соревнованиях в целом представляют 22 гимнаста.

"Для спортсменов соревнования хорошая возможность проверить свои силы", - добавила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

В первые два дня турнира пройдут квалификационные соревнования, а в заключительный день состоятся финалы.

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