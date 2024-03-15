https://news.day.az/sport/1645156.html Сельджан Махсудова завоевала "золото" на Кубке мира в Нидерландах
Сельджан Махсудова завоевала "золото" на Кубке мира в Нидерландах
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова успешно выступила на Кубке мира по прыжкам на батуте в городе Алкмар (Нидерланды), сообщили Day.Az в пятницу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Сельджан Махсудова завоевала золотую награду на Кубке мира, который является этапом олимпийской квалификации.
Кубок мира по прыжкам на батуте в городе Алкмар прошел 13-14 марта.
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