Глава парламентской делегации о выступлении "Карабаха" в Лиге Европы

Глава парламентской делегации Мексики Альберто Вилла Виллегас поделился публикацией на своей странице в Х, по итогам футбольного матча "Байер Леверкузен" - "Карабах", состоявшегося 14 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Мексика гордится вами!", - говорится в публикации мексиканского депутата, высоко оценившего выступление азербайджанского чемпиона в Лиге Европы.

Кроме того, Альберто Вилла Виллегас опубликовал в своих соцсетях фото младшего сына, выражающего поддержку "Карабаху".