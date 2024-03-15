https://news.day.az/sport/1645162.html Глава парламентской делегации о выступлении "Карабаха" в Лиге Европы - "Мексика гордится вами!" - ФОТО
Глава парламентской делегации о выступлении "Карабаха" в Лиге Европы - "Мексика гордится вами!" - ФОТО
Глава парламентской делегации Мексики Альберто Вилла Виллегас поделился публикацией на своей странице в Х, по итогам футбольного матча "Байер Леверкузен" - "Карабах", состоявшегося 14 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
"Мексика гордится вами!", - говорится в публикации мексиканского депутата, высоко оценившего выступление азербайджанского чемпиона в Лиге Европы.
Кроме того, Альберто Вилла Виллегас опубликовал в своих соцсетях фото младшего сына, выражающего поддержку "Карабаху".
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