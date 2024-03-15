На Международном турнире "AGF Trophy" каждый старается показать достойный результат

Моя задача на Международном турнире по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку - выполнить программу стабильно.

Об этом сказала в пятницу Trend участница соревнований, спортсменка из Казахстана Ульяна Пухова, передает Day.Az.

"Подготовка к турниру прошла хорошо. Конечно, небольшое волнение присутствует, но оно всегда бывает перед стартом. Справиться с переживаниями помогает правильный настрой, вспоминаю, как я выполняла программу на тренировках. Увереннее всего у меня получается упражнение на разновысоких брусьях. На турнире тренеры поставили мне задачу выполнить программу стабильно. Безусловно, присутствует соперничество, как среди гимнасток из других стран, так и внутри команды. Каждый старается показать достойный результат", - сказала спортсменка из Казахстана.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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