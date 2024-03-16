Впечатления от Международного турнира "AGF Trophy" в Баку самые замечательные

Впечатления от Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку самые замечательные.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend участница проходящих в Баку соревнований, спортсменка из Узбекистана Лобар Амриллаева.

"В первый день соревнований выступила нормально. Сегодня надеюсь выступить лучше, без ошибок. Из всех гимнастических снарядов мне комфортнее выступать на бревне и в вольных упражнениях, поэтому обязана выполнить эти программы без ошибок и выйти в финал", - сказала она.

Лобар Амриллаева подчеркнула, что была в столице Азербайджана на прошлогоднем Кубке мира.

"Гимнастическая арена в Баку мне очень нравится, впечатления замечательные, турнир организован масштабно", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.