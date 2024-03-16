На соревнованиях, проводимых в Баку, всегда хочется показать хороший результат.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend участница Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку, азербайджанская гимнастка Дениз Алиева.

"Считаю, что в квалификациях турнира я выступила неплохо, в целом довольна. Надо больше поработать над вольными упражнениями, исправить некоторые недочёты. Дома, в родной Арене гимнастики, всегда хочется показать хороший результат. После турнира приступлю к подготовке к следующим соревнованиям - чемпионату Европы", - сказала она.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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