Национальная арена гимнастики в Баку великолепная, рада, что у меня есть возможность выступать здесь на соревнованиях.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend участница Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", спортсменка из Узбекистана Аслияхон Абдукадирова.

"Первый день турнира прошел для меня хорошо, сегодня, во второй день, постараюсь пройти программу без ошибок. Гимнастическая арена в Баку большая, красивая, выступать тут очень комфортно. Моя задача на этих соревнованиях выступить без ошибок, стабильно, и занять призовое место. Внутри команды у нас дружеские отношения, здоровая конкуренция, каждая из нас старается поддержать другую спортсменку", - сказала гимнастка из Узбекистана.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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