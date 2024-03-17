В Баку наградили победителей Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy"

В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Награды были вручены представителям мужской спортивной гимнастики в программе вольных упражнений, упражнений на параллельных брусьях и кольцах, представительницам женской спортивной гимнастики в упражнениях на разновысоких брусьях и в опорном прыжке.

Вначале награды были вручены гимнастам в возрастной категории "пре-юниоры".

Лучший результат в вольных упражнениях показал Андриа Келехсашвили (Грузия), второе место занял Мухамед Рустамзаде (Азербайджан), на третьей позиции расположился Эмин Ханкишиев (Азербайджан).

Золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях завоевал Ильхам Салаев (Азербайджан), "серебро" у Гусейна Гахраманова (Азербайджан), бронзовую медаль завоевал Андриа Келехсашвили (Грузия).

В упражнениях на кольцах первое место занял Ильхам Салаев (Азербайджан), вторую позицию - Андриа Келехсашвили (Грузия), на третьем месте - Гусейн Гахраманов (Азербайджан).

На высшую ступень пьедестала почета в опорном прыжке поднялась Ульяна Пухова (Казахстан), второе место заняла Альбина Алиева (Азербайджан), третью позицию - Лейла Мамедзаде (Азербайджан).

"Золото" в упражнениях на разновысокие брусья завоевала Ульяна Пухова (Казахстан), серебряная награда у Лейлы Мамедзаде (Азербайджан), "бронза" вручена Альбине Алиевой (Азербайджан).

Затем состоялось награждение спортсменов в возрастной категории "юниоры".

В вольных упражнениях "золото" завоевал Айдын Ализаде (Азербайджан), серебряной награды удостоен Тимур Камаев (Узбекистан), "бронзу" завоевал Юрий Емельянов (Украина).

Перове место в упражнениях на параллельных брусьях занял Сарвар Абулфаизов (Узбекистан), на второй позиции расположился Святослав Швед (Украина), третье место занял Айдын Ализаде (Азербайджан).

В упражнениях на кольцах золотую награду завоевал Иван Рудый (Украина), серебряную медаль выиграл Айдын Ализаде (Азербайджан), "бронза" у Сарвара Абулфаизова (Узбекистан).

Золотой награды в опорном прыжке удостоена Медина Капбассова (Казахстан), "серебро" завоевала Дениз Алиева (Азербайджан), бронзовую медаль выиграла Милана Гайнулина (Узбекистан).

В упражнениях на разновысоких брусьях на высшую ступень пьедестала почета поднялась Кристина Грудецька (Украина), второе место заняла Медина Капбассова (Казахстан), на третьей позиции расположилась Милана Гайнулина (Узбекистан).

Далее медали были вручены гимнастам в возрастной категории "взрослые".

В вольных упражнениях первое место занял Расул Ахмедзаде (Азербайджан), на второй позиции расположился Мурад Агарзаев (Азербайджан), третье место занял Микита Мельников (Украина).

Золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях завоевал Иван Тихонов (Азербайджан), "серебро" у Владислав Хрико (Украина), бронзовой награды удостоен Расул Ахмедзаде (Азербайджан).

На высшую ступень пьедестала почета в упражнениях на кольцах поднялся Никита Симонов (Азербайджан), на втором месте Владислав Хрико (Украина), третью позицию занял Иван Тихонов (Азербайджан).

Золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях завоевала Аяжан Шамшитдинова (Казахстан), "серебро" у Лобар Амриллаева (Узбекистан), бронзовая награда у Назанин Теймуровой (Азербайджан).

В опорном прыжке первое место заняла Назанин Теймуровой (Азербайджан), на второй позиции расположилась Гульназ Жумабекова (Узбекистан), третье место заняла Амина Халимарден (Казахстан).

Соревнования продолжаются во второй половине дня представители мужской спортивной гимнастики выступят в финалах упражнений на гимнастическом коне, перекладине и в опорном прыжке, а представительницы женской спортивной гимнастики в финалах вольных упражнений и упражнений на бревне.

Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов, представляющих Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию. Турнир проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниоры", "юниоры", а также среди взрослых гимнастов.

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