В Баку состоялась церемония награждения победителей Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy"

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в воскресенье Day.Az.

Награды были вручены представителям мужской спортивной гимнастики в программе упражнений на гимнастическом коне, перекладине и в опорном прыжке, представительницам женской спортивной гимнастики в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Вначале состоялось награждение гимнастов в возрастной категории "пре-юниоры".

Первое место в упражнениях на бревне заняла Альбина Алиева (Азербайджан), на второй позиции расположилась Ульяна Пухова (Казахстан), третье место заняла Мариами Патаридзе (Грузия).

Золотую медаль в финале упражнений на коне завоевал у Андриа Келехсашвили (Грузия), серебряная награда у Эмина Ханкишиева (Азербайджан), "бронзу" завоевал Гусейн Гахраманов (Азербайджан).

"Золото" в вольных упражнениях завоевала Камила Досполова (Казахстан), серебряная награда у Альбины Алиевой (Азербайджан), "бронзу" выиграла Айназ Маджизаде (Азербайджан).

Первое место в упражнениях на перекладине занял Мухамед Рустамзаде (Азербайджан), на второй позиции Андриа Келехсашвили (Грузия), третье место занял Эмин Ханкишиев (Азербайджан).

Затем состоялось награждение спортсменов в возрастной категории "юниоры".

Золотую награду в опорном прыжке завоевал Айдын Ализаде (Азербайджан), серебряную медаль выиграл Юрий Емельянов (Украина), "бронза" у Сарвара Абулфаизова (Узбекистан).

На высшую ступень пьедестала почета в программе упражнений на бревне поднялась Кристина Грудецька (Украина), на второй позиции Жасмина Тошкенбекова (Узбекистан), третье место заняла Медина Капбассова (Казахстан).

Золотую награду за упражнение на гимнастическом коне завоевал Дачи Долидзе (Грузия), серебряную медаль - Иван Рудый (Украина), на третьей позиции расположился Айдын Ализаде (Азербайджан).

В вольных упражнениях первое место заняла Дарья Чорна (Украина), на второй позиции расположилась Медина Капбассова (Казахстан), третье место заняла Хадиджа Аббасзаде (Азербайджан).

"Золото" в программе упражнений на перекладине завоевал Святослав Швед (Украина), серебряную награду - Мансур Рахматов (Узбекистан), "бронзу" завоевал Нихат Мурадлы (Азербайджан).

Далее медали были вручены гимнастам в возрастной категории "взрослые".

В опорном прыжке первое место занял Расул Ахмедзаде (Азербайджан), на второй позиции расположился Иван Тихонов (Азербайджан).

В упражнениях на бревне первое место заняла Назанин Теймурова (Азербайджан), на втором месте - Лобар Амриллаева (Узбекистан), на третьей позиции расположилась Амина Халимарден (Казахстан).

Золотую медаль в финале упражнений на гимнастическом коне завоевал Иван Тихонов (Азербайджан), "серебро" у Расула Ахмедзаде (Азербайджан), бронзовой награды удостоен Владислав Хрико (Украина).

В вольных упражнения первое место заняла Назанин Теймурова (Азербайджан), на втором месте - Лобар Амриллаева (Узбекистан), на третьей позиции расположилась Аяжан Шамшитдинова (Казахстан).

Золотую медаль за упражнение на перекладине завоевал Мансум Сафаров (Азербайджан), "серебро" выиграл Иван Тихонов (Азербайджан), бронзовая награда досталась Владиславу Хрико (Украина).

Награды победителям и призерам вручили - генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана Наталья Буланова, менеджеры AGF Виктория Абушова и Теймур Гаджиев, член организационного комитета турнира Нигяр Гулиева, судьи международной категории по спортивной гимнастике Кетеван Болквадзе (Грузия), Ахмед Агаев (Азербайджан), Оксана Слиусарчук (Украина), Закария Мурадлы (Азербайджан), Оксана Киося (Узбекистан), Нихат Ширинли (Азербайджан), Илья Вашакидзе (Грузия), Серхий Стебунов (Украина), Джалал Азизли (Азербайджан).

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" прошел в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов, представляющих Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!