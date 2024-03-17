Азербайджанская спортсменка удостоена золотой медали в Турции

Три борца из Азербайджана поднялись на пьедестал почета на проходящем в турецком городе Анталья "Турнире чемпионов" в возрастной группе U-20.

Как передает Day.Az, во второй день соревнований среди женщин Эсмер Джанкуртаран (53 кг), одолев всех своих соперниц, завоевала золотую медаль.

В соревнованиях по вольной борьбе бронзовыми призерами стали представители Азербайджана Руслан Абдуллаев (61 кг) и Анар Джафарли (92 кг).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!