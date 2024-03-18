Болельщики выбежали на поле и избили футболистов "Фенербахче"

"Фенербахче" на выезде обыграл "Трабзонспор" со счетом 3: 2.

Как сообщает Day.Az, после матча 30-го тура чемпионата Турции произошла драка с участием болельщиков. Фанаты команды хозяев после финального свистка выбежали на поле и устроили драку с игроками "Фенера".

Как сообщается, болельщики выбежали на поле и атаковали футболистов "Фенербахче", праздновавших победу. Тут же на место событий устремились стюарды, которые попытались оттеснить болельщиков. Тем не менее, некоторым фанатам удалось напасть с кулаками на футболистов.

"МВД Турции проводит расследование", - сообщил министр Али Йерликая в своем аккаунте "X".

В настоящее время устанавливаются личности болельщиков.

"Насилие на футбольных полях недопустимо. В связи с инцидентом общественности будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркнул он.

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