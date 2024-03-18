Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана встретилась с послом Мексики

Состоялась встреча между генеральным секретарем Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурланой Мамедзаде и послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе AGF, встреча прошла в офисе Федерации гимнастики Азербайджана.

В ходе встречи состоялось обсуждение двустороннего сотрудничества в области гимнастики между странами.

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