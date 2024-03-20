Мы дадим бой мадридскому «Реалу»

Вингер "Барселоны" Ламин Ямал заявил, что сине-гранатовые собираются бороться за победу в чемпионате Испании нынешнего сезона до самого конца, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Мы будем там. Если выиграть (титул. - Прим.) не удастся, пусть знают, что мы рядом, чтобы лишить их всех возможных очков. Мы дадим "Реалу" бой. Во всех турнирах, в которых мы принимает участие, можно мечтать о победе. А если есть шансы одержать её, то можно и выиграть", - приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде "Барселоны" летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист провёл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн. "Барселона" после 29 туров Ла Лиги располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на восемь очков.

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