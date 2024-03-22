Спортдиректор «Барселоны» Деку о будущем Хави

Спортивный директор "Барселоны" Деку заявил, что главный тренер сине-гранатовых Хави остаётся верным своему решению покинуть клуб по завершении нынешнего сезона, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Перед каждой игрой меня спрашивают, не передумал ли Хави. Если это случится, он нам скажет. Для нас он идеальный тренер. Он всегда позитивен, никогда не жалуется, знает, с какими трудностями приходится сталкиваться клубу. История докажет, что он восстановил "Барселону", - приводит слова Деку британское интернет-издание Daily Mail.

На данный момент "Барселона" располагается на второй строчке Ла Лиги с 64 очками, набранными в 29 матчах. В следующем матче внутреннего первенства сине-гранатовые сыграют с "Лас-Пальмасом".

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