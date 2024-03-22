Второй день соревнований 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Соревнования проходят с 21 по 23 марта, в них принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит среди спортсменок, выступающих в индивидуальной программе (упражнения с лентой, обручем, булавами и мячом), в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше). Также в соревнованиях участвуют команды в групповых упражнениях среди "юниорок" (2009-2011 годов рождения), которые продемонстрируют упражнения с пятью обручами и пятью булавами.

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