Хорошо выступила на чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике

Мое выступление на 29-м чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике прошло хорошо, но нужно еще много работать для достижения высоких результатов.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Айшан Исмаилова, передает Day.Az.

"Гимнастикой я занимаюсь уже девять лет. Впервые увидела выступление граций по телевизору и влюбилась в этот вид спорта. После этого мама привела меня на занятия. Мне нравится выступать на соревнованиях, нравятся мои упражнения, больше всего люблю выступать под ритмичную, зажигательную музыку. В будущем хочу стать тренером по художественной гимнастике, работать с детьми, направлять их в спорте. Работа тренера очень ответственная, наставник мотивирует спортсменов на достижение новых высот", - сказала юная гимнастка.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше). Также в соревнованиях участвуют команды в групповых упражнениях среди "юниорок" (2009-2011 годов рождения).

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