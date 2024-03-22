Состоялось награждение победителей 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось награждение победителей и призеров 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

На высшую ступень пьедестала почета в индивидуальном многоборье среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниорки" (2011 года рождения) поднялась Майя Козачук, на второй позиции расположилась Азада Атакишиева, третье место заняла Елизавета Ефремова.

Майя Козачук и Азада Атакишиева представляют клуб "Оджаг Спорт", а Елизавета Ефремова - Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике.

Золотую медаль в индивидуальном многоборье среди спортсменок в возрастной категории "юниорки" (2009-2010 годов рождения) завоевала Шамс Агагусейнова, "серебро" у Софии Мамедовой, бронзовой медали удостоена Сакинаханым Исмаилзаде. Все три гимнастки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт".

Первое место в индивидуальном многоборье среди гимнасток в возрастной категории "взрослые" (2008 года рождения и старше) заняла Зохра Агамирова, на втором месте расположилась Камилла Сеидзаде, третью позицию заняла Медина Демирова. Спортсменки представляют клуб "Оджаг Спорт".

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

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