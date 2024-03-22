Команда Азербайджана в групповых упражнениях о настрое на текущий сезон

В ходе второго соревновательного дня 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, который проходит в Национальной арене гимнастики в Баку, команда Азербайджана в групповых упражнениях представила показательное выступление с пятью обручами, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

После выступления команда, в состав которой входят - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, рассказали представителям СМИ о том, как идет подготовка к ближайшим соревнованиям, а также о настрое на текущий сезон.

"В нашу программу с пятью обручами мы добавили сложность, сейчас работаем над стабильностью. Это упражнение очень нежное, мы выполняем его под красивую музыкальную композицию. Хотим, чтобы программа тронула сердца всех зрителей. Второе упражнение - с тремя лентами и двумя мячами поставлено под веселую, современную музыку.

На следующей недели нас ждет первый международный старт - турнир Тье (Франция), затем в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике, за ним - Кубок Европы. После этих соревнований состоится чемпионат Европы в Будапеште", - отметили гимнастки.

По словам членов команды в групповых упражнениях, настрой на текущий сезон - боевой.

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