Определились победительницы 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди пре-юниорок

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось награждение победителей и призеров 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "пре-юниорки" (2011 года рождения), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Победители и призеры определены по четырем видам - упражнения с лентой, обручем, булавами и мячом.

Золотую медаль за упражнение с обручем завоевала Азада Атакишиева, "серебро" у Майи Козачук, бронзовую награду завоевала Нур Садыгова.

На высшую ступень пьедестала почета в программе с мячом поднялась Азада Атакишиева, вторую позицию заняла Майя Козачук, на третьем месте расположилась Алина Колесникова.

Первое место за упражнением с булавами заняла Майя Козачук, на второй позиции - Елизавета Ефремова, на третьем месте расположилась Азада Атакишиева.

"Золото" за программу с лентой завоевала Майя Козачук, серебряной награды удостоена Азада Атакишиева, "бронза" у Елизаветы Ефремовой.

Майя Козачук, Азада Атакишиева, Алина Колесникова являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт", Елизавета Ефремова - Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, а Нур Садыгова представляет Республиканскую комплексную спортивную школу.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

29-й чемпионат Азербайджана проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше), среди спортсменок, выступающих в индивидуальной программе. Также в соревнованиях участвуют команды в групповых упражнениях среди "юниорок" (2009-2011 годов рождения).

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