Выступать в Национальной арене гимнастики для меня важно и немного волнительно

Выступать в Национальной арене гимнастики для меня важно, здорово, и, конечно, немного волнительно.

Об этом в субботу сказала Trend победительница 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Майя Козачук, передает Day.Az.

Напомним, что среди гимнасток в возрастной категории "пре-юниорки" (2011 года рождения) Козачук завоевала золотые медали в индивидуальном многоборье, а также за упражнения с булавами и лентой, серебряные награды - за программу с обручем и мячом.

"Соревнования проходят масштабно, впечатления от чемпионата, особенно от заключительного дня, замечательные. В последний день соревнований я показала результат лучше, чем вчера. Чемпионат Азербайджана - первые мои соревнования в этом году, и в целом я довольна тем, как выполнила упражнения. Это хороший старт", - отметила спортсменка.

Майя Козачук рассказала, что над программой с обручем ей нужно еще поработать.

"Упражнение с обручем новое, нужно еще над ним работать, чтобы делать чисто. Также у меня новая программа с булавами под прекрасную музыку, я благодарю тренера за красивое упражнение", - добавила она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!