Медаль в индивидуальном многоборье очень меня вдохновила

Вчера я завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье, эта медаль меня очень вдохновила, придала сил в финалах по отдельным видам.

Об этом в субботу сказала Trend призер 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Сакинаханым Исмаилзаде, передает Day.Az.

Напомним, что среди гимнасток в возрастной категории "юниорки" (2009-2010 годов рождения) Сакинаханым Исмаилзаде завоевала "серебро" в упражнении с обручем, бронзовые медали в индивидуальном многоборье и упражнении с булавами.

"Сегодня я больше всего довольна тем, как выполнила программу с обручем. В целом на чемпионате допустила некоторые ошибки, постараюсь к следующим соревнованиям их исправить", - отметила юная спортсменка.

Сакинаханым Исмаилзаде подчеркнула, что сегодня ее пришли поддержать родители.

"Хочу поблагодарить их, а также всех тренеров, которые готовили меня к соревнованиям. Для меня огромная честь выступать на соревнованиях в Национальной арене гимнастики, я рада, что поднялась на пьедестал почета", - добавила она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше).

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