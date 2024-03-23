Определились победительницы 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике в возрастной категории "взрослые"

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось награждение победителей и призеров 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "взрослые" (2008 года рождения и старше), сообщает в субботу Day.Az.

Победители и призеры определены по четырем видам - упражнения с лентой, обручем, булавами и мячом.

Золотую медаль за упражнение с обручем завоевала Зохра Агамирова, "серебро" у Алины Мамедовой, бронзовой награды удостоена Илона Зейналова.

На высшую ступень пьедестала почета в программе с мячом поднялась Илона Зейналова, на второй позиции расположилась Зохра Агамирова, третье место заняла Алина Мамедова.

"Золото" за упражнением с булавами завоевала Медина Демирова, серебряная награда у Зохры Агамировой, "бронзы" удостоена Алина Мамедова.

Перове место в программе с лентой завоевала Зохра Агамирова, на втором месте - Илона Зейналова, третью позицию заняла Медина Демирова.

Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Медина Демирова являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт", Алина Мамедова представляет Республиканскую комплексную спортивную школу.

Награды победителям и призерам вручили член Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG), тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияна Василева, член Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG), главный судья соревнований Наталья Буланова, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Намиг Бадирханов и Сурхай Гараев.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта прошли соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

29-й чемпионат Азербайджана прошел по трем возрастным категориям - "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше), среди спортсменок, выступающих в индивидуальной программе. Также в соревнованиях приняли участие команды в групповых упражнениях среди "юниорок" (2009-2011 годов рождения).

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