Определился победитель Гран-при Австралии Формулы-1

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Австралии. Гонка прошла на трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял его партнер по команде монегаск Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из "Макларена". Действующий чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен сошел с дистанции на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска. Также гонку не смогли завершить пилоты "Мерседеса" британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Японии с 5 по 7 апреля.

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