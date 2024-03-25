Мбаппе рассказал, когда объявит о своем будущем

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признался, что намерен объявить о своем будущем до начала чемпионата Европы. Его слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Люди узнают о моем будущем перед началом Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является важной темой обсуждения для клуба. Никто больше не говорит со мной об этом. Я приеду на Евро с холодной головой, готовый к великим свершениям", - сказал Мбаппе.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. Ранее он защищал цвета "Монако", воспитанником которого является.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 23 матчах Лиги 1, в которых сумел 24 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать пять голевых передач.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский "Реал" летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года.

На "Сантьяго Бернабеу" уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

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