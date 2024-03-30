На квалификационном турнире в Баку сразятся борцы из 33 стран

В Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, который пройдет 5-7 апреля на Национальной гимнастической арене в Баку, примут участие спортсмены из 33 стран.

Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, наибольшее количество участников будет представлено в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Соревнования по классической борьбе пройдут в первый день турнира, в них примут участие 117 спортсменов. Шестого апреля определятся обладатели лицензий среди 83 женщин-борцов. А в последний день соревнований на ковер выйдут 97 борцов вольного стиля. Всего за путевку на летние Олимпийские игры "Париж-2024" будут бороться 297 борцов. Будет разыграно по две лицензии на Олимпиаду "Париж-2024" в каждой весовой категории.

Продажа билетов осуществляется на сайте iticket.az. При этом треть билетов уже продана.

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