https://news.day.az/sport/1648491.html Азербайджанская группа выиграла золото на Гран-при по художественной гимнастике - ФОТО
Азербайджанская группа выиграла золото на Гран-при по художественной гимнастике - ФОТО
Команда Азербайджана по групповым упражнениям завоевала золотую медаль на Гран-При по художественной гимнастике в Тье (Франция).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале упражнений с пятью обручами коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде получил наивысшую оценку.
Также группу ожидает еще один финал - с тремя лентами и двумя мячами.
Отметим, что в многоборье команда стала четвертой.
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