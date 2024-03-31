Азербайджанская группа выиграла золото на Гран-при по художественной гимнастике

Команда Азербайджана по групповым упражнениям завоевала золотую медаль на Гран-При по художественной гимнастике в Тье (Франция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале упражнений с пятью обручами коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде получил наивысшую оценку.

Также группу ожидает еще один финал - с тремя лентами и двумя мячами.

Отметим, что в многоборье команда стала четвертой.

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