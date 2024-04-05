Игрок «Барселоны» Феликс о разнице между Месси и Роналду

Крайний нападающий "Атлетико" Мадрид Жоау Феликс, ныне выступающий на правах аренды за "Барселону", высказался о нападающем "Интер Майами" Лионеле Месси и форварде саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Месси и Криштиану не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться. Выбрать одного из них очень сложно, они оба сделали так много, что кому-то другому будет очень и очень трудно повторить", - приводит слова Феликса Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).

Права на Жоау принадлежат "Атлетико". Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 30 млн.

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