Я целеустремленно готовилась к первенству клуба "Оджаг Спорт".

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend победительница 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Нилай Гулиева, которая заняла первое место в программе упражнений с булавами среди гимнасток 2016 года рождения (категория B).

"Моя сестра занималась художественной гимнастикой, и беря с нее пример, я тоже пришла в спорт. Тренировки посещаю с большим энтузиазмом. К первенству клуба готовилась целеустремленно и с полной отдачей, и это принесло мне золотую медаль", - отметила воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

По словам юной гимнастки, все участницы соревнования демонстрируют красивые выступления.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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