https://news.day.az/sport/1649732.html Азербайджанские гимнастки примут участие в международном соревновании в Словении
Азербайджанские гимнастки примут участие в международном соревновании в Словении
Юные азербайджанские гимнастки примут участие в международных соревнованиях по художественной гимнастике "36th Mtm Narodni Dom Ljubljana", сообщили в четверг Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Соревнования пройдут 5-7 апреля в городе Любляна (Словения). Азербайджан на соревнованиях представят юниорки София Мамедова и Сакинаханым Исмаилзаде, выступающие в индивидуальной программе.
Отметим, что также Азербайджан на соревнованиях представят судья Александра Рейш и тренер Дарья Лехка.
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