В Японии стартует четвертый этап сезона "Формулы-1"

Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2024 года - Гран-при Японии - стартует в пятницу на автодроме "Судзука" двумя свободными практиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на прошлом этапе в Австралии случилось внезапное - трехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен впервые за два года не смог завершить гонку. Причиной тому стали проблемы с тормозами на болиде "Ред Булл". Тем не менее побед на первых двух Гран-при ему хватило, чтобы сохранить лидерство в личном зачете. В Японии в доминирование Ферстаппена может вмешаться погода - по ходу всего уик-энда ожидаются дожди.

Конфигурация трассы "Судзука" уникальна - она имеет своеобразную форму восьмерки (для пересечения используется мост) и является единственной подобной в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при "Формулы-1" она принимает с 1987-го. В 2020 и 2021 годах этап не проводился из-за пандемии коронавируса.

За годы существования автодром реконструировали четыре раза. После серьезной аварии шотландца Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре "Формулы-1" (130R), который гонщики проходят на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась только косметическому ремонту.

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, по два раза - испанец Фернандо Алонсо и Ферстаппен, один раз - финн Валттери Боттас.

Первая часть свободных заездов начнется в 06:30 по бакинскому времени, вторая - в 10:00. В субботу состоятся третья свободная практика (06:30) и квалификация (10:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (09:00).

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