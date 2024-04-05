Золотая медаль - это результат моей работы и работы моего тренера – победительница первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

Золотая медаль - это результат моей работы и работы моего тренера.

Как передает Day.Az, oб этом сказала в пятницу Trend победительница 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Айлин Алиева. Юная спортсменка заняла первое место в индивидуальном многоборье среди участниц 2016 года рождения (категория A).

"Довольна результатом, золотая награда - это отличное достижение. Сегодня выполнила элементы легко и уверенно. У меня красивое упражнение с обручем, оно поставлено под прекрасную музыку. На соревнованиях важен настрой, поэтому перед стартом я внимательно прислушиваюсь к тренеру. Благодарю зрителей за поддержку, так приятно, что они с восторгом следят за выступлениями все участниц первенства, это придает нам уверенности перед выходом на соревновательный ковер", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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