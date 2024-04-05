Мечтаю представлять Азербайджан на международных соревнованиях – призер первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

Мечтаю представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend бронзовый призер 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Захра Гусейнова. Юная спортсменка заняла третье место в упражнении без предмета среди участниц 2017 года рождения (категория B).

"На первенстве я получила замечательный соревновательный опыт. Третье место - хороший результат, и знаю, что если буду больше тренироваться, то на следующем старте обязательно займу первое место. Я мечтаю выступать на соревнованиях, проводимых в разных странах мира, достойно представлять Азербайджан. Всегда слежу за выступлениями членов нашей сборной по художественной гимнастике, стараюсь у них учиться", - подчеркнула гимнастка, представляющая Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!