Азербайджанский гимнаст вышел в финал чемпионата Европы

Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), юниор Алексей Караташов вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщили в пятницу Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Чемпионат Европы проходит 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

Напомним, что ранее член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Али Нифталиев вышел в полуфинал соревнований среди юниоров. Среди взрослых спортсменов в прыжках на батуте путевку в полуфинал завоевала Сельджан Махсудова.

В финал чемпионата вышли члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Тофиг Алиев и Михаил Малкин, выступающие во взрослой возрастной категории. Также в командном зачете путевку в финал завоевала сборная Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке. В состав команды вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде.

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