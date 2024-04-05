https://news.day.az/sport/1650012.html Азербайджанец из Украины завоевал олимпийскую лицензию в Баку
Азербайджанец из Украины завоевал олимпийскую лицензию в Баку
Представляющий Украину борец-азербайджанец Парвиз Насибов вышел в полуфинал европейского квалификационного олимпийского турнира в Баку.
Как сообщает Day.Az, в полуфинале соперником спортсмена, выступающего в весовой категории 67 килограммов, был Кристиан Ванша из Венгрии.
Парвиз Насибов, выигравший поединок со счетом 5:4, не только вышел в финал соревнований, но и завоевал лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024".
Следует отметить, что Парвиз Насибов является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
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