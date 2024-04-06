Международный календарь будет у нас очень плотным

Открытое первенство "Оджаг Спорт" является хорошей проверкой для гимнасток перед международными турнирами.

Как передает Day.Az, об этом в субботу Trend в кулуарах 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике заявила глава правления клуба Вафа Бакарова.

Она подчеркнула, что турнир вызвал большой интерес у юных спортсменок.

"Только Баку представляют более 180 гимнасток, а вместе с регионами эта цифра еще больше. Все стараются, показывают свои умения. Эти соревнования еще раз показывают, насколько популярна гимнастика в Азербайджане", - отметила Бакарова.

По ее словам, впереди гимнасток клуба "Оджаг Спорт" ожидают международные турниры.

"Календарь очень насыщенный. Впереди соревнования в Грузии, Польше, ОАЭ, к которым уже начали подготовку. Одновременно держим в уме и международный турнир "Кубок "Оджаг"", который будет проводиться уже в третий раз. Несмотря на то, что он состоится осенью, ряд стран уже заинтересован в том, чтобы приехать в Баку", - добавила Бакарова.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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