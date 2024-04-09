Счастлив, что завоевал медаль на чемпионате Европы

Счастлив, что завоевал медаль чемпионата Европы.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Тофиг Алиев.

Напомним, что Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

Сборная по тамблингу, в состав которой вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде, завоевала "золото" чемпионата в командном зачёте.

"Конечно, я рад завоевать медаль чемпионата Европы. Надеялся, мы с Михаилом Малкиным будем вместе стоять на пьедестале почёта, к сожалению, не получилось", - отметил Тофиг Алиев.

По словам Михаила Малкина, команда выступила очень хорошо.

"Все ребята большие молодцы. К сожалению, моё индивидуальное выступление в этот раз не получилось. Безусловно, я хотел принести стране два "золота", но не вышло. Товарищ по команде Тофиг Алиев показал хороший результат, он занял второе место. Летом нас ждёт Кубок мира, будем готовиться к нему", - сказал Малкин.

Напомним, что чемпионат Европы прошел 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

Также на соревнованиях юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова, выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали "серебро".

Юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев, также выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали золотую медаль.

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